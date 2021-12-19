إصابة فتاة فى انهيار سقف بمنزل قديم وسط الإسكندرية

أصيبت "هند.ك.إ" 25 عامًا، باشتباه كسر بالكتف اليمنى، إثر سقوط سقف الطابق الثاني من منزل قديم كائن في شارع "الكرماني" المتفرع من شارع عرفان، منطقة محرم بك، التابعة لحي وسط الإسكندرية، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، عدة إخطارات من مأمور قسم شرطة محرم بك، وإدارتي الحماية المدنية، وشرطة النجدة، حول بلاغًا من مسئولي حي وسط، بوقوع انهيار جزئي بمنزل وسط المحافظة، وأسفر عن إصابة فتاة، فيما نجا باقي السكان.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية، وسيارة إسعاف، ومسئولي الحي، تبين من المعاينة والفحص الأولي، أن المنزل مكون من طابقين "دور أرضي، وأخر علوي"، مقسمين إلى حجرات، وسقوط سقف حجرة بالطابق العلوي، الذي كانت تقيم فيها المصابة.

ووفقًا لمصدر أمني، تم إخلاء المنزل من السكان، وجار العرض على اللجنة الخاصة بالعقارات الآيلة للسقوط للبت بشأنه، وفرض سياج حول منطقة المنزل، حفاظًا على حياة المارة من المواطنين والسيارات، وقطع جميع المرافق عنه.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.