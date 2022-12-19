الغزاوي رئيسًا للجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة اليد رجال وسيدات بالأهلي

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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في جلسته التكميلية، التي عقدت مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة، تكليف محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، برئاسة اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة اليد رجال وسيدات، التي يستضيفها النادي الأهلي في الفترة القادمة.

وأقام النادي الأهلي منذ أيام حفلًا لتوقيع عقود استضافة بطولتي إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد رقم ٣٩ «رجال وسيدات» وبطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد رقم ٣٠ «رجال وسيدات» خلال شهر مايو المقبل.

وحضر الاحتفال محمود الخطيب، رئيس النادي والدكتور منصورو أريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والعامري فاروق، نائب رئيس النادي، وخالد مرتجى أمين الصندوق، ومحمد شوقي وطارق قنديل عضوا، مجلس الإدارة، وخالد العوضي، مدير النشاط الرياضي.

وعقب توقيع العقود قام الخطيب بإهداء درع وعلم النادي وقميص فريق كرة اليد إلى رئيس الاتحاد الإفريقي، وأيضاً قام بإهداء درع وعلم النادي وقميص فريق كرة اليد إلى رئيس الاتحاد المصري.