عضو بمجمع البحوث الإسلامية: يجب تعديل المفاهيم المغلوطة لدى بعض المواطنين

وزيرة التضامن الأسبق: يجب أن يكون الشعور بالمسئولية نابع من المواطن لإحداث التنمية