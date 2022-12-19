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مصر
عضو بمجمع البحوث الإسلامية: يجب تعديل المفاهيم المغلوطة لدى بعض المواطنين
الأوقاف: انطلاق الأسبوع الدعوي بمسجد السيدة نفيسة
وزيرة التضامن الأسبق: يجب أن يكون الشعور بالمسئولية نابع من المواطن لإحداث التنمية
عماد الدين حسين: إذا وجد إيمان حقيقى بالتنوع فى المؤسسات الدينية لن تكون هناك أزمة
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نقل ملك النرويج هارالد إلى المستشفى
بعد استفتائه الجمهور.. 57.5% يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة تويتر
روسيا تعلن إسقاط 4 صواريخ أمريكية الصنع قرب أوكرانيا
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الخليفي: نريد الاحتفاظ بـ ميسي ومبابي في سان جيرمان
سواريز لـ ميسي: دعهم يقولون ما يريدون..ستظل الأفضل
كم ركلة جزاء أهدرها أفشة قبل عقوبة الأهلي؟
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الأوبرا تحتفل باليوم العالمي للغة العربية
ريهام عبدالغفور ناعية هشام الشربيني: الشغلانة للأسف بتقصر عمر البني آدم
الفنان محمد شاهين يجري جراحة لتركيب دعامتين بالقلب بعد أزمة مفاجئة
27 ديسمبر.. انطلاق مهرجان فيلمي الوثائقي الأول في تونس بمشاركة 18 فيلما
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رئيس اتحاد بنوك مصر: معدل الديون المتعثرة في البنوك يتراجع من 8.5% إلى 3.2%
رئيس اتحاد بنوك مصر: هناك أكثر من 90 مليار دولار تدخل مصر سنويا
التموين تصدر تشكيل واختصاصات لجنة إدارة مشروع تطوير ورش ومصانع المشغولات الذهبية
حوادث وقضايا
إحباط محاولة رجل وزوجته غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارتهما بالمخدرات
إصابة مواطن سوداني في حريق سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو
بث أخبار وشائعات كاذبة.. مطرب شعبي وراء نشر فيديو تعاطي المخدرات بطريق الساحل الشمالي
ضبط أمين عهدة شركة صناعات غذائية بالقاهرة بتهمة الاختلاس