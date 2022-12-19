محافظ الأقصر يناقش مع وفد من التنمية المحلية مشروع الدعم الفني

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، فريق عمل مشروع الدعم الفني للوزارة التنمية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة في محافظات الصعيد برئاسة الدكتور خالد عبدالحليم مستشار وزير التنمية المحلية، ومدير مشروع الدعم الفني والوفد المرافق، لمناقشة سبل تنفيذ المشروع بمحافظة الأقصر مع الجهات المنوطة.

وناقش محافظ الأقصر مع وفد وزارة التنمية المحلية برئاسة مجالات عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية، والتنمية المحلية المتكاملة، بالتركيز على محافظات الصعيد.

واستعرض مدير المشروع خلال الاجتماع ملامح وأهداف ومكونات وأنشطة المشروع، والمخرجات المتوقعة منه والأدوار المنوطة بالمحافظة، موضحاً أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمنحة قيمتها 7 ملايين يورو، في محافظات الفيوم، وبني سويف، والأقصر، وأسوان.

وأضاف عبد الحلبم، أن المشروع يقوم بدعم المحافظة في التنمية المحلية الشاملة والمتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتطوير مجالات ونظم العمل، ودعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية والتطوير المؤسسي للمحافظة، مما يعمل على تمكين الإدارة المحلية من إدارة التنمية الشاملة والمتكاملة.

وأكد الحضور علي اهمية التطوير المؤسسي لهيكل الديوان العام للمحافظة وتحديد الموارد البشرية المطلوبة إلى جانب إعداد خطة لبناء وتنمية القدرات المحلية والبنية المعلوماتية وأنظمة المتابعة والتقييم، وكذا الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المحلية، وتهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص، والمساهمة في تنفيذ وتمويل المشروعات.

من جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر على جهود الدولة لتحقيق التنمية المنشودة للهيكل الوظيفي، بالتوازي مع تنمية العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال خطة مطورة لضمان تحقيق الأستغلال الأمثل للموارد البشرية وتوظيفها بالشكل الصحيح الذي ينعكس على رفع أداء المؤسسات الحكومية.

وشدد على ضرورة التعاون مع فريق عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة وتذليل العقبات أمامهم.