اختتم المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق، فعاليات مهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام في دورته السابعة، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، دورة الفنانة القديرة سميرة أحمد، بحضور اللواء الدكتور أحمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق، والدكتور جودة غانم نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة سهير صالح عميدة المعهد، والدكتورة رباب عبد الرحمن وكيلة المعهد، حيث تم الإعلان عن المشروعات الفائزة والمنح المقدمة من رعاة المهرجان.



وأعلنت إدارة المهرجان فوز 51 عملًا إبداعيًا في مختلف التخصصات الإعلامية حيث فاز 28 عملًا في مجال الإذاعة والتليفزيون و12 عملًا في مجال العلاقات العامة و11 عملًا في مجال الصحافة، وفازت 8 جامعات عربية بجوائز المهرجان وهي الشارقة والفجيرة والجامعة الخليجية وتعز والبترا والسلطان قابوس والأقصى وطيبة.



وقال اللواء الدكتور أحمد عبد الرحيم، إن الفن والثقافة هما القوة الناعمة التي استطاعت من خلالها مصر أن ترسخ وتدعم رسالتها، فريادة مصر الإعلامية هي التي رسخت للريادة الثقافية والسياسية في كل المحافل.



وأضاف أن اللهجة العامية المصرية تمثل قوة ناعمة لنا يجب استغلالها حيث كانت هذه اللهجة البسيطة سببًا في انتشار الدراما المصرية في كل البلاد العربية.



من جانبه، قال الدكتور جودة غانم، إن هذا المهرجان يمثل نموذجًا للدمج بين الجانب الأكاديمي والجانب التطبيقي، من خلال المشروعات وورش العمل التي تم تقديمها، مُشيرًا إلى دور رجل الصناعة والاستثمار الراحل محمد فريد خميس، في رعاية المهرجان وغيره من الفعاليات في جميع معاهد الأكاديمية.



فيما قالت الدكتورة سهير صالح، عميدة المعهد الدولي العالي للإعلام، إن المهرجان في دورته السابعة يأتي في إطار حرص المعهد على تحمل المسؤولية الاجتماعية والذي يمثل قناة للتواصل الأكاديمي والمهني بين كليات ومعاهد وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية والعربية من خلال تنمية قدرات ومهارات الطلاب من خلال ورش عمل في مختلف التخصصات الإعلامية والتي قدمها الإعلامي خالد سعد ومدرب صحافة الموبايل أسامة الديب.



وأضافت أن المهرجان خرج بمقترح من خلال مناقشات لجانه النوعية بأن يتم التنسيق مع جميع المنصات الإعلامية لنشر وبث المشروعات الفائزة في المهرجان تشجيعًا لهم، بالإضافة لبعض المنح والدورات التدريبية التي قدمها رعاة المهرجان.



كما أشارت عميدة المعهد إلى اتساع دائرة المشاركة بصورة كبيرة في مهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام هذا العام، حيث شاركت 44 جامعة منها 16 جامعة مصرية حكومية، و19 جامعة مصرية خاصة، و9 جامعات عربية، وبلغ عدد المشروعات المشاركة 196 عملًا إبداعيًا.



تكونت لجنة تحكيم مشروعات العلاقات العامة من غادة البهنساوي رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، والدكتورة نور الزيني خبيرة التسويق، ومحمد النجار خبير التسويق ومستشار مجلس إدارة الأهرام، والدكتور حازم درع.



وتكونت لجنة تحكيم مشروعات الصحافة من الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي والإعلامي محمد الغيطي، والكاتبة الصحفية فاطمة شعراوي رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بجريدة الأهرام.



كرم المهرجان أعضاء لجان التحكيم المشاركين في المهرجان في مختلف التخصصات وكذلك الإعلاميين الذين قدموا الورش التدريبية على هامش المهرجان.



في سياق متصل، فازت كلية الإعلام الجامعة العربية المفتوحة بالمركز الأول في التطبيقات الإلكترونية التسويقية بمشروع we share، ضمن فعاليات المهرجان.



وقالت الدكتورة نرمين خضر، عميد كلية الإعلام الجامعة العربية المفتوحة، إن هذه الجائزة هي تتويج لمجهود وعمل شاق من طلاب المشروع وبدعم وتوجيه مستمر من الدكتور محمد الذكري رئيس الجامعة العربية المفتوحة، والدكتور نايف المطيري نائب رئيس الجامعة، حيث وفرا كل الإمكانيات لكلية الإعلام بالجامعة، تحت رعاية الدكتور ماجد وافي المدير المكلف لفرع الجامعة العربية المفتوحة بمصر.