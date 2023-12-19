طرح تذاكر كأس السوبر الإماراتي بين شباب الأهلي والشارقة

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أعلنت رابطة الدوري الإماراتي لكرة القدم (دوري أدنوك)، اليوم الثلاثاء، عن طرح تذاكر مباراة كأس السوبر الإماراتي بين شباب الأهلي دبي والشارقة.

ويلعب شباب الأهلي دبي مع الشارقة يوم 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري على ملعب (آل مكتوم) بنادي النصر.

وكتب حساب رابطة الدوري الإماراتي على منصة إكس (تويتر) سابقا اليوم "شباب الأهلي والشارقة ينشدان أول ألقاب الموسم.. وينتظران دعم الجماهير على مدرجات ستاد آل مكتوم بنادي النصر.. بادروا بحجز مقاعدكم مبكرا".

وقامت الرابطة بوضع رابط التذاكر على حسابها في إكس.

ويخوض شباب الأهلي اللقاء باعتباره بطلا للنسخة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، فيما يلعب الشارقة المباراة بصفته بطلا لكأس رئيس الدولة.