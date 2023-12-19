رئيس الوزراء الباكستاني: التنوع الثقافي مصدر قوتنا كاتحاد فيدرالي

قال رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكار، اليوم الثلاثاء، إن بلاده، كاتحاد فيدرالي، تستمد قوتها من تنوع ثقافاتها وتقاليدها ولغاتها، مع وجود عامل ربط فريد خاص بكل عرقية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية، عن كاكار قوله على هامش إطلاق برامج في التلفزيون الباكستاني باللغة الهازارجية: "باكستان لا تتسم بالرتابة أو الثقافة الأحادية، ولكنها مزيج من الهويات الثقافية التي تتماسك بقوة وتتكامل مع بعضها البعض".

وقال إن بالوشستان، مثله مثل الأقاليم الأخرى، كان مشهدا ثريا للأعراق والقبائل، بثقافاتها وقيمها المشبعة بالقيم البلوشية.

وأشاد كاكار بمجتمع الهزارة في بالوشستان، واصفا مساهمته بأنها مهمة لتنمية كويتا والإقليم بأسره.