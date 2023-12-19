كومرتس بنك الألماني يعلن الحاجة إلى تعيين نحو 20 ألف موظف جديد

يسعى مصرف كومرتس بنك الألماني إلى تعيين عدد كبير من الموظفين الجدد، وذلك بعد سنوات من إعادة هيكلة ثاني أكبر مصرف تجاري في ألمانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية نُشِرَتْ رقميا اليوم الاثنين، قالت مدير قسم الموارد البشرية في المصرف زابينه إملانارسكي إن من المرجح أن يحتاج المصرف بحلول عام 2034 ،إلى "ما يقل قليلا عن 20 ألف موظف جديد".

وأضافت إملانارسكي التي تشغل هذا المنصب منذ يناير الماضي أنه " سيكون من الصعب للغاية العثور على عدد كاف من العاملين في ظل سوق العمل الحالي".

يذكر أن البنوك في شرق أوروبا تدفع في الوقت الراهن ما يتراوح بين 1000 و3000 يورو لكل موظف جديد تعينه فيما تبلغ هذه القيمة 1500 يورو في ألمانيا.

وتابعت إملانارسكي أن " العديد من الموظفين لدى كومرتس بنك المولودين في فترة طفرة المواليد سيحالون إلى التقاعد خلال السنوات العشر المقبلة، وبالإضافة إلى ذلك هناك حركة التنقلات الطبيعية (للموظفين) والتي تميل إلى الارتفاع"، وقالت:" وحتى لا يتقلص عددنا، يتعين علينا توظيف قرابة 2000 موظف جديد كل عام، نصف هؤلاء تقريبا في ألمانيا والنصف الآخر في مقرات خارجية مثل لودتس وبراغ وصوفيا وكوالا لامبور. بهذا فقط نستطيع الحفاظ على عدد الوظائف بدوام كامل كما هو مخطط له عند 36 ألف شخص في المجموعة المصرفية".

كان كومرتس بنك أعلن عن الدخول في مسار تقشفي وتخفيض للعمالة بعد أن استحوذ على مصرف دريسدنر بنك المنهار في خضم الأزمة المالية عام 2008، وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة كومرتس بنك، مانفريد كنوف، الذي تولى مهام منصبه في أوائل 2021، أعلن بعد وقت قصير من توليه مهام منصبه شطب 10000 وظيفة بدوام كامل على مستوى العالم.