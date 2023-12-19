فحص 1500 مواطن مجانا خلال قافلة طبية بميت الحوفيين في بنها

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة في محافظة القليوبية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي ميت الحوفيين التابعة لبنها، يومي الإثنين والثلاثاء، وتم الكشف خلالها على 1500 مواطن مجانًا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات، وجاء ذلك برعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة (الباطنة- الأطفال- الجراحة- النساء- الأسنان- تنظيم أسرة- جلدية- رمد).

كما تم توفير عيادة "اكشف واطمئن" للكشف عن الدهون الثلاثية، ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

فيما تم توفير معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وكذا عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، وتقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.