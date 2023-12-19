ارتفعت أسعار الذهب بأسواق الصاغة المحلية بنحو 20 جنيها خلال تعاملات اليوم، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق، ليصل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر إلى 2920 جنيها، مقابل 2900 جنيه أمس، وفقا للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.



وبحسب الشعبة، ارتفع سعر جرام عيار 24 مسجلا 3337 جنيها، مقارنة بـ3314 جنيها، وزاد عيار 18 مسجلا 2503 جنيهات، مقابل 2486 جنيها.



وكسب سعر الجنيه الذهب 160 جنيها ليصل إلى 23360 جنيها، بدون احتساب قيمة المصنعية أو ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة.



وعالميا، انخفض السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.08% مسجلا 2025 دولارا للأوقية، كما هبطت أسعار العقود الآجلة بنسبة 0.11% مسجلا 2038 دولارا للأوقية.