ارتفاع مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح التداولات في بورصة موسكو اليوم

ارتفعت مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 26ر0 % ليصل إلى 12ر3084 نقطة، عند افتتاح جلسة التداول، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 53ر0% ليصل إلى 17ر1081 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:18 صباحا (07:18 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة بنسبة 03ر0% ليصل إلى 23ر3077 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 18ر0% ليصل إلى 44ر1077 نقطة.

ومن ناحية أخرى، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بنسبة 11ر0% ليصل إلى 96ر89 روبل، وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بنسبة 01ر0% ليصل إلى 45ر98 روبل، في حين تراجع سعر صرف اليوان بنسبة 31ر0% ليصل إلى 558ر12 روبل.