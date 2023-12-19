 ارتفاع مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح التداولات في بورصة موسكو اليوم - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 1:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ارتفاع مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح التداولات في بورصة موسكو اليوم

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 11:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 11:58 ص

ارتفعت مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 26ر0 % ليصل إلى 12ر3084 نقطة، عند افتتاح جلسة التداول، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 53ر0% ليصل إلى 17ر1081 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:18 صباحا (07:18 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة بنسبة 03ر0% ليصل إلى 23ر3077 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 18ر0% ليصل إلى 44ر1077 نقطة.

ومن ناحية أخرى، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بنسبة 11ر0% ليصل إلى 96ر89 روبل، وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بنسبة 01ر0% ليصل إلى 45ر98 روبل، في حين تراجع سعر صرف اليوان بنسبة 31ر0% ليصل إلى 558ر12 روبل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك