القسام تقصف كريات شمونة وتستهدف قوة إسرائيلية وسط القطاع

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مسئوليتها عن إطلاق رشقة من 12 صاروخا باتجاه ثكنة مطار كريات شمونة.

وقالت الكتائب إنها استهدفت قوة إسرائيلية داخل مبنى بالمغراقة وسط قطاع غزة بقذائف "تي بي جي" و"آر بي جي" وإيقاعها بين قتيل وجريح، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

كما أكدت الكتائب استهداف برج جرافة عسكرية من نوع "دي-9" في المغراقة وسط القطاع بقذيفة "الياسين 105" ومقتل طاقمها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القسام استهداف مقاتليها دبابة "ميركافا" وناقلة جند وجرافة إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب إن مقاتليها تمكنوا أيضا من تفجير عبوة بقوة إسرائيلية تحصنت بمنزل شرق خان يونس وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح