قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن البعض في مصر والعالم العربي يرى أن أصل البلاء هي غزة، بسبب هجوم المقاومة على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن هناك من يرى أيضًا أن إسرائيل لم تكن بحاجة لحُجَّة لتفعل ما تفعله من إبادة جماعية باعتبار أن هذه هي الحرب السادسة التي تشنها إسرائيل ولم يكن قبل الحروب السابقة 7 أكتوبر.

ولفت إلى أن إسرائيل لم تتوقف عن العدوان والتوسع منذ عام 1947، مستشهدًا بما يحدث حاليًّا في الجولان السوري المحتل حيث توجد اتفاقية مبرمة في 1974 تنظم المنطقة العازلة بين أراضي سوريا المحتلة في الجولان التي تضم 30 ألف مستوطن، وبين ما تبقى من الجولان وسوريا.

ونوه بأن إسرائيل لا تكتفي بهذا دون أي تهديد، فتحتل أكثر من 300 كيلومتر، وتكون على بُعد 25 كيلومترا من العاصمة دمشق، وتدمر الجيش السوري في 48 ساعة.

وأوضح أن هناك مفاوضات تجرى حاليا ويبدو أنها مثمرة، وفقًا لما يصدر عن وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تعكس طوال الوقت رؤية متعنتة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزرائه المتطرفين، في حين تسِّرب وسائل الإعلام هذه المرة على ألسنة مسئولين إسرائيليين عن قرب التوصل لاتفاق.

ولفت إلى أن الجهود المصرية في هذا الإطار لا يعرف قدرها إلى من قام بها، حيث لم تتوقف لحظة واحدة منذ الهدنة السابقة في نوفمبر 2023 حتى الآن، بمشاركة من الجانب القطري.

وشدد على أن كلًا إسرائيل والمقاومة لديهما دوافع للتوصل لاتفاق، موضحًا أن إدارة بايدن لديها مصلحة لتعلن على الملأ أنها من أوقف الحرب، كما أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لديه مصلحة ليقول إنه من أمر بإنهاء الحرب.

وأكّد أن إسرائيل لم يعد لديها أهداف أخرى في غزة، موضحًا أن إسرائيل وضعت ثلاثة أهداف أساسية للحرب وهي إنهاء القوة العسكرية لحماس وإعادة الأسرى وألا تكون غزة تهديدًا لها مستقبلا.

وعن تحقيق الأهداف، أوضح رشوان أنه تم إنهاك حركة حماس المقاومة لكن لم يتم إنهاؤها، وهو أمر مفارقة كبيرة بالنظر إلى حجم الخسائر التي تلقاها حزب الله رغم أن قدراته تفوق قدرات حماس التي تعرضت لحرب أطول.





