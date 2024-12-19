راينميتال تحصل على طلبيتين كبيرتين من الجيش الألماني

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حصلت شركة "راينميتال" الألمانية للصناعات الدفاعية، على طلبيتين كبيرتين بقيمة مليارات اليورو من الجيش الألماني.

وأوضحت أكبر شركة ألمانية لصناعة الأسلحة في مقرها في دوسلدورف، اليوم الخميس، أنها ستقوم بالتعاون مع شركة "كيه إن دي إس ألمانيا" بتجهيز 10 آلاف مركبة من مركبات الجيش بأنظمة اتصالات رقمية.

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا العقد الذي يمتد لفترة ست سنوات، حوالي 98. 1 مليار يورو، حيث تحصل "راينميتال" على نصف هذا المبلغ.

ومن المقرر أن تبدأ عملية الدمج التسلسلي لهذه الأنظمة في منتصف عام 2025، على أن تكتمل أعمال التحديث بحلول نهاية عام 2030.

بالتوازي مع ذلك، تم توقيع عقد ثانٍ يتضمن دمج أنظمة تكنولوجيا معلومات لجميع المركبات وأنظمة المنصات التابعة للقوات البرية. ولتنفيذ هذا العقد، دخلت "راينميتال" في شراكة مع شركة "بلاكند".

وذكرت "راينميتال" أن شركة "إيرباص للدفاع والفضاء" ستكون من بين المقاولين الفرعيين.

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا العقد حوالي 2. 1 مليار يورو، منها حوالي 730 مليون يورو مخصصة لشركة "راينميتال".