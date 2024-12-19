أكسيوس: تقدم بمفاوضات وقف النار في غزة



نقل مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي، باراك رافيد، عن مسئولين إسرائيليين قولهم إنه كان هناك تقدم في المفاوضات الجارية في الدوحة بشأن اتفاق الأسرى ووقف النار في غزة، مؤكدين أنه لا تزال هناك اختلافات وثغرات تحتاج لمعالجتها.

وبحسب مسئول إسرائيلي، فإن الهدف هو المحاولة والتوصل إلى اتفاق في غضون أيام – بحلول نهاية ديسمبر – لكن ليس واضحاً ما إذا من الممكن تحقيق ذلك.

وفي وقت سابق، قالت حركة حماس إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والرهائن في غزة "ممكن"، بعد "مناقشات جادة وإيجابية" في العاصمة القطرية الدوحة، طالما لم تفرض إسرائيل شروطًا جديدة.

وأكدت حماس، في بيان لها الثلاثاء، أنه "في ظل ما تشهده الدوحة الثلاثاء من مباحثات جادة وإيجابية برعاية الإخوة الوسطاء فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة".