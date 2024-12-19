أيمن بهجت قمر: حذفنا مشاهد من مسلسل فلانتينو من أجل عادل إمام

كشف السيناريست أيمن بهجت قمر، عن حذف مشاهد من مسلسل «فلانتينو» من أجل الزعيم عادل إمام.

وقال خلال حوار ببرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة «القاهرة والناس»: «تم حذف مشاهد من مسلسل فلانتينو مش عشان صحة الزعيم لكن عشان العمل يكتمل وكان وقف في 2017/2018 وكان مقرر يذاع في 2019».

وأضاف أن المسلسل توقف إنتاجيًّا أكثر من ثمانية أشهر، موضحًا أن عادل إمام كان قد فقد الشغف بالمسلسل ولذلك كانوا يريدون إراحته حتى يكتمل العمل.

وتابع: «كنا عايزين نريح الزعيم عادل إمام وكان في مشاهد بتتشال وحلول سهلة عشان العمل يتم».

ومسلسل «فلانتينو» الذي عُرض في 2020، بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎. وتعود قصة العمل إلى أن البطل نور عبدالحميد الشهير بـ«فلانتينو» وزوجته عفاف يمتلكان سلسلة مدارس يطلق عليها اسم مدارس فلانتينو. ونتيجة لقوة زوجته وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.