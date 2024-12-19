حرس الحدود يفرض التعادل على المصري في الدوري

حسم التعادل السلبي مواجهة المصري البورسعيدي أمام نظيره حرس الحدود، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وصمد دفاع حرس الحدود أمام الهجوم القوي من فريق المصري، بالإضافة إلى تألق محمد أحمد سيحا، حارس مرمى حرس الحدود.

وسيطر المصري البورسعيدي على اللعب معظم فترات المباراة، خاصة نهاية الشوط الثاني التي شهدت هجوم متواصل وإهدار للعديد من الفرص.

بهذا التعادل رفع المصري البورسعيدي رصيده للنقطة 11 في صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطتين فقط أمام الزمالك، صاحب المركز الثاني والذي يلعب مساء اليوم أمام سيراميكا كليوباترا، كما رفع حرس الحدود رصيده لنقطتين في المركز الثامن عشر والأخير.