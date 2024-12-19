الشرع: لا نريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان ويجب شطب هيئة تحرير الشام من قوائم المنظمات الارهابية

قال أحمد الشرع قائد هيئة تحرير الشام، التي تولت السلطة في سوريا بعد سقوط نظام الاسد، ، إن بلاده منهكة من الحرب ولا تشكِّل تهديداً لجيرانها أو للغرب، مؤكداً أنه لا يريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان.

ودعا الشرع في مقابلة مع شبكة بي بي سي البريطانية، إلى رفع العقوبات الدولية عن سوريا.

وقال: «الآن، بعد كل ما حدث، يجب رفع العقوبات لأنها كانت تستهدف النظام القديم. لا ينبغي معاملة الضحية والظالم بالطريقة نفسها".

وأكد الشرع ضرورة شطب هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية الخاصة بالأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة.

وقال الشرع: "هيئة تحرير الشام ليست جماعةً إرهابيةً. نحن لم نستهدف المدنيين أو المناطق المدنية، مؤكداً أنهم ضحية لجرائم نظام بشار الأسد.

ونفى أنه يريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان، مشيراً إلى أن البلدين مختلفان للغاية، ولديهما تقاليد مختلفة. فأفغانستان مجتمع قبلي. وسوريا لديها عقلية مختلفة".

وأكد الشرع أيضا أنه يؤمن بتعليم النساء، قائلا : "لدينا جامعات في إدلب منذ أكثر من 8 سنوات أعتقد بأن نسبة النساء في هذه الجامعات تزيد على 60 في المائة".

يذكر ان هيئة تحرير الشام سيطرت على إدلب منذ عام 2017، وأطاحت قوات تقودها الهيئة، بزعامة الشرع، بحكم بشار الأسد الذي فرَّ من سوريا في 8 ديسمبر ، بعد أكثر من 13 عاماً من قمع الاحتجاجات المطالِبة بالديمقراطية.