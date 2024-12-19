انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لقسم اللغة العربية بجامعة جنوب الوادي



افتتح بجامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر العلمي الأول لقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب، والذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، حضر الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة، بالإضافة إلى قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، أهمية المؤتمر الذي يناقش قضية اللغة والهوية في التعليم، وعلى دعم الجامعة لإنجاح المؤتمر، وخروج توصيات عملية تخدم اللغة العربية، وتساهم في تعزيز دورها.

وأوضح الدكتور وحيد الدين طاهر، عميد كلية الآداب، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية، ويمثل فرصة مميزة للتواصل بين المتخصصين والمسئولين عن اللغة.

كما يتضمن المؤتمر عرضًا ومناقشة للأبحاث والدراسات المتنوعة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المواهب الإبداعية لطلاب القسم في مجالات مثل "الخط العربي، الشعر، القصة، والرواية".

فيما أشار الدكتور حمد الله عبد الحكيم، رئيس المؤتمر، إلى مناقشة 10 أبحاث علمية تتناول قضايا لغوية ومجتمعية، بالإضافة إلى تكريم أوائل قسم اللغة العربية واستعراض إبداعات الطلاب.