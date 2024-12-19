فيسبوك يقيد التعامل مع المؤسسات الإعلامية الفلسطينية

قيدت منصة فيسبوك، المملوكة لشركة "ميتا" الأميركية، التفاعل مع المؤسسات الإعلامية الفلسطينية منذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

ومنذ بداية الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، لم يُسمح إلا لعدد محدود من الصحفيين من الخارج بدخول قطاع غزة برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومع نقص المعلومات، تبرز صفحات الفيسبوك الخاصة بالمؤسسات الإعلامية الفلسطينية مثل تلفزيون فلسطين ووكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، كمصدر حيوي للمعلومات لكثير من الناس في أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، فحصت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" التفاعل على صفحات فيسبوك لـ20 مؤسسة إعلامية فلسطينية رائدة في العام السابق والعام التالي لبدء الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر 2023

وكشف فحص "بي بي سي" أن هناك انخفاضا بنسبة 77% في التفاعل مع حسابات فيسبوك الخاصة بالمؤسسات الإعلامية الفلسطينية بعد السابع من أكتوبر.

وفي حديث لـ"بي بي سي"، قال صحفيون في تلفزيون فلسطين الذي يتابعه 5.8 ملايين متابع على فيسبوك، إن هناك انخفاضا بنسبة 60% في عدد الأشخاص الذين شاهدوا منشوراتهم.

وفي المقابل، زاد التفاعل مع صفحات فيسبوك للمؤسسات الإعلامية التي تتخذ من إسرائيل مقرا لها.

ونتيجة فحص صفحات فيسبوك لـ20 مؤسسة إعلامية إسرائيلية مثل "يديعوت أحرونوت" و"يسرائيل هيوم" و"قناة 13"، تبين أن التفاعل مع هذه الصفحات زاد بنسبة 37% تقريبا