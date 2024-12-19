الرئيس السيسي: العاصمة الإدارية تحمل أبعادا ثقافية وحضارية وتنموية

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رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقادة المشاركين في القمة الـ11 للدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، وبالتحديد في العاصمة الإدارية الجديدة بما تحمله من أبعاد ثقافية وحضارية وتنموية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة الـ11 للدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، صباح اليوم الخميس.

وأضاف: «لكل دولة من دولنا تاريخ وحضارة وثقافة، وخلفيتها الاقتصادية التي تميزها؛ الأمر الذي يعلي من قيمة المنظمة، ويعزز من روح التضامن والتكامل والعمل المشترك».

وأعرب عن بالغ تقديره للدكتور محمد يونس، رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش، لما بذلته بلاده من جهود متواصلة خلال رئاستها للمنظمة.

وتوجه بالشكر إلى سكرتارية المنظمة على عملها الدؤوب وجهودها في الإعداد للقمة.

وتستضيف القاهرة اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة، التي ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتعقد القمة تحت شعار: «الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد».

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو الماضي، وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة، سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.