الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام سيراميكا

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

ويخوض الزمالك مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد القديم جروس، والعائد لقيادة الفريق بعد تجربة سابقة قبل 5 سنوات.

ويعتمد جروس في تشكيلته لمباراة اليوم التي تأتي في الأسبوع الخامس من الدوري، على التونسي سيف الدين الجزيري في قيادة الهجوم، بالإضافة لنفس العناصر التي خاضت المباراة الماضية ضد المصري البورسعيدي في الكونفدرالية، والتي تابعها المدرب من مقصورة استاد برج العرب.

وفيما يلي تشكيل الزمالك كاملاً:-

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر – محمود الونش – حسام عبدالمجيد – أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عبدالله السعيد – كونراد ميشالاك

الهجوم: أحمد مصطفى زيزو – مصطفى شلبي – سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال وناصر ماهر وعمر فرج وناصر منسي.