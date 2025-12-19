الحصر العددي لدائرة المنزلة يظهر تفوق العميري والحديدي بالدقهلية

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة في محافظة الدقهلية عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 351,388 مواطنًا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 73,818 ناخبًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 71,778 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 2,090 صوتًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق إيهاب العميري، مرشح حزب حماة الوطن، حيث حصل على 96,187 صوتًا، مقابل حصول منافسه المستقل أحمد الحديدي على 52,190 صوتًا، وحصل عامل سالم، المستقل، على 38,894 صوتًا، والبدوي جميز، المستقل، على 26,285 صوتًا.

وتم إغلاق مراكز الاقتراع في تمام الساعة 9 مساءً يوم الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء واستمرت لمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشحًا بينهم 84 مرشحًا حزبيا و118 مرشحًا مستقلًا للفوز بـ101 مقعدًا بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحًا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء"، حيث يختار المواطنون من يمثلهم في مجلس النواب للدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.