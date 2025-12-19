الحصر العددي لدائرة طنطا بالغربية يظهر تفوق مرشحي مستقبل وطن وحماة وطن والجبهة الوطنية

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة طنطا ومركزها في محافظة الغربية عن أرقام الحصر العدد لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة ٨٨٣ ألف و١٦٣ مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع ٨٦ ألف و١٨٩ ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة ٨٢ ألف و٧٧٦ صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت ٣٤١٣ صوتا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق أحمد فؤاد الجرواني من حزب مستقبل وطن حيث حصل على ٦١ ألف و٨٣٨ صوتا، مقابل حصول الدكتور سمير محمد الخولي مرشح حزب حماة الوطن على ٤٣ ألف و٨٣٥ صوتا وحصل الدكتر طارق خليفة المحمدي من حزب الحبهة الوطنية على ٣٩ ألف و٩٦ صوتا ومصل الدكتور عبد القوى غلوش على ٣٦ ألف و٧٩٦ صوتا وحصل اللواء غباشي بدير على ٣٩ ألف و٣٠٥ اصوات وحصل عبد العزيز اسماعيل على ٣٦ ألف و٤٥٨ صوت

ليتقدم كل من الجرواني عن مستقبل وطن والخولي عن حماة وطن والمحمدي عن الجبهة الوطنية في دائرة تحتاج الى ثلاثة مقاعد

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت داخل مصر، صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية، في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح بينهم 84 مرشحا حزبيا و118 مرشحا مستقلا للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، يختار فيها المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.