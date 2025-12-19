تستعد محافظة الأقصر لاستقبال فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الخامسة عشرة، والتي تنطلق مساء غدا، السبت، بساحة أبو الحجاج الأقصري.

ويُقام المهرجان بتنظيم من الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويستمر على مدار 5 أيام متتالية، متضمنًا برنامجًا متنوعًا يجمع بين العروض الاستعراضية وحلقات التحطيب، بمشاركة نخبة من لاعبي اللعبة وشيوخها من محافظات قنا، سوهاج، المنيا، والأقصر.

وتشهد الدورة الحالية حضورًا فنيًا لافتًا من خلال تقديم عروض فلكلورية تراثية تشارك فيها 8 فرق للفنون الشعبية تابعة لقصور الثقافة، وهي فرق: الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، ملوي، المنيا، وبني سويف، إلى جانب فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي.

ويُقام المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة، وينفذ من خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، وفرع ثقافة الأقصر.

وتُعد لعبة التحطيب من أعرق الفنون التراثية المصرية ذات الجذور الضاربة في عمق التاريخ، حيث تطورت عبر العصور لتصبح واحدة من أقدم الرياضات الشعبية، ونجحت وزارة الثقافة في تسجيلها ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو عام 2016، تأكيدًا لقيمتها الحضارية والإنسانية.