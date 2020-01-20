وزير الأوقاف: مصر نجحت في مكافحة الإرهاب

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن مصر نجحت، بفضل الله عز وجل، ثم بفضل جيشها وقيادتها السياسية ورجال أمنها وعلمائها ـ نجحت في صد ومكافحة الإرهاب فكريا وأمنيا وعسكريا.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها وزير الأوقاف مساء اليوم في المركز الثقافي المصري بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، حضرها السفير المصري لدى موريتانيا أحمد سلامة والمستشار الثقافي الدكتور أشرف العزازي ومسؤولون موريتانيون، وجمع غفير من أساتذة الجامعات والمفكرين والإعلاميين.

وأضاف وزير الأوقاف أن كشف زيف وأكاذيب الجماعات الإرهابية أمر أساسي ، مشيرا الى أن وزارة الأوقاف ستهدي مجموعة كبيرة من الكتب الى المركز الثقافي في نواكشوط للمساعدة في كشف زيف هذه الجماعات الإرهابية.

وأشار الى خطورة الارهاب والتطرف على المجتمعات، وقال "إن الخطورة تكمن في أن الارهابي يخون وطنه، وأنه بالرجوع الى التاريخ نجد أنه لم تسقط دولة إلا وكانت العمالة والخيانة من بعض ابنائها أحد أهم أسبابها، وأنه عندما يكون المجتمع محصنا من الداخل فمن الصعب أن يخترق من الخارج، والإرهابي من الخارج لن يستطيع أن يعمل بحرية أو أن ينطلق ما لم تكن له حواضن تأويه أو تستقبله".

وشدد على ضرورة أن يكون الصف الوطني محصنا وعلى قلب رجل واحد ضد الارهابيين وضد الاختراق من الخارج، وأضاف: "إننا اليوم نحتاج الى التصدي ومكافحة الارهاب عبر المواجهة العسكرية والفكرية معا، ولا بد من أن نقوم بتفكيك الجماعات الارهابية والأفكار المتطرفة".

وخلال الندوة ، أشاد المستشار الثقافي المصري لدى موريتانيا الدكتور أشرف العزازي والمفكر الموريتاني الولي ولد سيدي هيبة بمشاركة وزير الأوقاف مختار جمعة في مؤتمر نواكشوط ، وأكدا خلال مداخلتين أهمية المحاضرة التي ألقاها الوزير.