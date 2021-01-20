افتتاح 3 أقسام بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان بتكلفة 8 ملايين جنيه

أناب محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء ، لافتتاح ٣ أقسام مطورة بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان، بعد رفع كفاءتها بتكلفة ٨ ملايين جنيه، حيث تم تطوير قسم "السيدات ب"، والذي يشمل ٨٠ سريرا وقسم الرجال المجاني الذي يشمل ٨٠ سريرا، وقسم الإدمان بعد إضافة ٥٠ سريرا له.

وتفقدت نائب المحافظ، الأقسام الثلاثة المطورة قسم السيدات ب، وقسم الرجال، وقسم الإدمان، الذي أعيد افتتاحها بعد تطويرها، كما تفقدت الملاعب والحدائق، وأثنت على المجهود الذي تبذله إدارة المستشفى لخدمة قطاع عريض من المرضى في هذا التخصص، لا سيما وأن مستشفى المعمورة للطب النفسي لا تخدم أهالي الإسكندرية فحسب، بل تخدم محافظات البحيرة، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح.

وأشارت عازر إلى أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجه جميع الأجهزة التنفيذية، بتقديم الدعم اللازم للمستشفيات والأطقم الطبية، وتوفير كل احتياجاتهم، وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم.

وأشادت بارتفاع نسبة المتعافين بقسم الإدمان، لافتة إلى أهمية استغلال النماذج المتعافية ليكونوا قدوة لغيرهم ونموذج يحتذى به.

وخلال الافتتاح.. عرض مدير المستشفى أقسام المستشفى، ومراحل تطورها وتاريخها، منذ افتتاحها عام ١٩٦٨، مشيرا إلى أن المستشفى تشتمل على ٩٤٨ سريرا منها ٨٣٩ سريرا مخصصين للأقسام النفسية و١٨٣ سريرا مخصصة لقسم الإدمان، مقامة على مساحة ٥٢ ألف متر، ٥٠٪ منها جائن، و٥٠٪ مباني، مقدما الشكر لجميع المشاركين من منظمات المجتمع المدني في تطوير الأقسام، مشيرا إلى أن أقسام السيدات ب والرجال متوقفين عن العمل منذ ٣ سنوات.

حضر الافتتاح الدكتورة مرفت السيد وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتورة منى عبد المقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عثمان زهدي مدير المستشفى.