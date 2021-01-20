افتتاح 3 أقسام بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان بتكلفة 8 ملايين جنيه

أناب محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء ، لافتتاح ٣ أقسام مطورة بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان، بعد رفع كفاءتها بتكلفة ٨ ملايين جنيه، حيث تم تطوير قسم "السيدات ب"، والذي يشمل ٨٠ سريرا وقسم الرجال المجاني الذي يشمل ٨٠ سريرا، وقسم الإدمان بعد إضافة ٥٠ سريرا له.
وتفقدت نائب المحافظ، الأقسام الثلاثة المطورة قسم السيدات ب، وقسم الرجال، وقسم الإدمان، الذي أعيد افتتاحها بعد تطويرها، كما تفقدت الملاعب والحدائق، وأثنت على المجهود الذي تبذله إدارة المستشفى لخدمة قطاع عريض من المرضى في هذا التخصص، لا سيما وأن مستشفى المعمورة للطب النفسي لا تخدم أهالي الإسكندرية فحسب، بل تخدم محافظات البحيرة، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح.
وأشارت عازر إلى أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجه جميع الأجهزة التنفيذية، بتقديم الدعم اللازم للمستشفيات والأطقم الطبية، وتوفير كل احتياجاتهم، وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم.
وأشادت بارتفاع نسبة المتعافين بقسم الإدمان، لافتة إلى أهمية استغلال النماذج المتعافية ليكونوا قدوة لغيرهم ونموذج يحتذى به.
وخلال الافتتاح.. عرض مدير المستشفى أقسام المستشفى، ومراحل تطورها وتاريخها، منذ افتتاحها عام ١٩٦٨، مشيرا إلى أن المستشفى تشتمل على ٩٤٨ سريرا منها ٨٣٩ سريرا مخصصين للأقسام النفسية و١٨٣ سريرا مخصصة لقسم الإدمان، مقامة على مساحة ٥٢ ألف متر، ٥٠٪ منها جائن، و٥٠٪ مباني، مقدما الشكر لجميع المشاركين من منظمات المجتمع المدني في تطوير الأقسام، مشيرا إلى أن أقسام السيدات ب والرجال متوقفين عن العمل منذ ٣ سنوات.
حضر الافتتاح الدكتورة مرفت السيد وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتورة منى عبد المقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عثمان زهدي مدير المستشفى.