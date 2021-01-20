جلسة الاستماع في قضية دوقة ساسكس ضد صحيفة بريطانية تدخل يومها الثاني

تدخل جلسة الاستماع بشأن قضية أقامتها ميجان دوقة ساسكس، ضد صحيفة بريطانية، بشأن ما إذا كان يجب طرحها أمام المحكمة أو إصدار قرار بشأنها بناء على دليل فقط، يومها الثاني اليوم الأربعاء.



وتقاضى ميجان شركة "أسوشييتد نيوز بيبرز ليمتد" على خلفية نشر خمس مقالات أعيد فيها نشر رسالة بعثت بها إلى والدها، توماس ماركل، في أغسطس من عام 2018، بعد فترة وجيزة من زواجها من الأمير هاري.



جرى نشر المقالات في صحيفة ميل أون صنداي وموقع ميل أونلاين.



وتقدم محامو ميجان بطلب من أجل صدور حكم مستعجل، يمكن أن يؤدي لتحديد مصير القضية بناء على الدليل المقدم وعدم عرضها أمام المحكمة.



ومن المتوقع أن تستمع جلسة اليوم لأدلة من محامي الشركة.



وسوف يصدر القاضي مارك واربي قرارا في موعد لاحق.