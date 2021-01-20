 وزير الري الأسبق عن سد النهضة: الأمر خطير للغاية ويهدد حياة الشعب المصري - بوابة الشروق
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وزير الري الأسبق عن سد النهضة: الأمر خطير للغاية ويهدد حياة الشعب المصري

سد النهضة 2020
سد النهضة 2020

نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 12:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 12:26 ص

وصف الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، الموقف السوداني تجاه إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة الثاني في يوليو القادم بـ«القوي للغاية»، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، هدد بالذهاب لمجلس الأمن.

وأضاف علام، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الثلاثاء، أن مصر حذرت في السابق من ردود أفعال تشمل كل ما هو محتمل، معلقا: «الأمر حقيقة في منتهى الخطورة، لو إثيوبيا حققت هذا التهديد يعني أنها انتهت من فرض السد فرضا كاملا على مصر والسودان دون استجابة لأي شرط يؤمن الأمن المائي في مصر والسودان».

وتابع: «الأمر خطير للغاية ويهدد حياة الشعب المصري ويُغيّر ميزان القوى في القرن الإفريقي، ولا أعتقد أن الإدارة المصرية ستسمح بذلك، حيث أن الدولة المصرية لا تستطيع التعايش مع هذا الأمر»، لافتا إلى أن «إثيوبيا تحاول فرض الأمر الواقع استغلالا للظروف الإقليمية والدولية».

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