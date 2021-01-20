فتح قاعات الحضانات بالمدارس ودعم التعليم المجتمعى

أعلنت رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتورة راندة شاهين، أن الوزارة تستهدف فتح قاعات حضانة، وليست رياض أطفال، من سن ٢ إلى ٤ سنوات، بحسب المكان المتاح داخل كل مدرسة، وذلك وفقًا للمواصفات المحدد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته رئيس قطاع التعليم اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، مع مديري عموم الأبنية التعليمية ومديري إدارة المشاركة المجتمعية ومديري إدارة التعليم المجتمعي بالمديريات التعليمية، للوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن فتح قاعات الحضانات على مستوى الجمهورية ودعم التعليم المجتمعي، وبحضور رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي عماد الدين منصور.

وشددت شاهين خلال الاجتماع على سرعة البدء في ضوء التوجيهات الرئاسية، مطالبة هيئة الأبنية التعليمية بحصر المدارس لسرعة البدء في تنفيذ خطة عمل، وأن تقوم كل مديرية تعليمية بحصر الاحتياجات الفعلية الضرورية لكي تقوم الوزارة بتلبيتها.

وقالت، إنه في ظل ظروف كورونا هناك معوقات كثيرة، ووزارة التربية والتعليم من أكثر الوزارات استعدادًا لمواجهة هذه الجائحة نظرًا لما تتمتع به من تواصل إلكتروني بدرجة كبيرة، مؤكدة أهمية هذا الاجتماع في الوصول إلى خطوات إجرائية، وأهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية والتكامل في العمل.

وأكدت أنه على كل مديرية تعليمية وضع خطة إجرائية سريعة وفقًا للفراغات الفعلية بالقرى والمراكز التي تتبع كل محافظة، وأهمية تبادل الخبرات للتنفيذ على أرض الواقع، ووجود غرفة عمليات لمتابعة التخطيط والتنفيذ الجيد وسرعة وجودة الأداء، موجهة المديريات بحصر لأعداد الطلاب الذين خرجوا من برنامج تكافل وكرامة وتم دفع المصروفات لهم على مستوى الإدارات في كل محافظة.

من جهته ، قال رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي عماد الدين منصور أن إنشاء مدارس مجتمعية يجب أن يكون تلبية لاحتياج حقيقي لهذه المدارس وتواجد طلاب بها،وأن هذه الخطة تتضمن دراسة ما تم بشأن الطلاب الذي تم خروجهم من برنامج تكافل وكرامة، وإضافة المزيد من مؤسسات القطاع الخاص في إطار برنامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالتدريب المهني للطلاب المتسربين من التعليم.