الديمقراطيون يسيطرون على الشيوخ الأمريكى بعد أداء عضوين اليمين الدستورية اليوم

يؤدي عضوان ديمقراطيان جديدان من ولاية جورجيا الأمريكية اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، بحضور نائبة الرئيس بايدن، كامالا هاريس، وبالتالى يسيطر الحزب الديمقراطي رسميا على مجلس الشيوخ الأمريكي، والعضوان هما: أوسوف ورافائيل وارنوك.

وتغلب أوسوف ووارنوك على خصميهما الجمهوريين بهامش ضئيل في انتخابات الإعادة في 5 يناير في ولاية جورجيا، التي عادة ما تصوت لصالح الجمهوريين.

وستشهد هاريس أيضا أداء اليمين الدستورية من الرجل الذي اختاره حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم لشغل مقعدها في مجلس الشيوخ، الشاغر الآن بعد أن أدت اليمين كنائبة للرئيس.

وسيكون أليكس باديلا، وزير خارجية كاليفورنيا السابق، أول عضو في مجلس الشيوخ عن الولاية من أصول لاتينية.

وبعد أداء اليمين، سيصبح الديمقراطيون مسيطرين عن مجلس الشيوخ لأول مرة منذ أن فقدوا السيطرة على المجلس في عام 2014.