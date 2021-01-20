مرشح بايدن لـ«الخارجية»: لدينا مسؤولية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي

قال أنتوني بلينكن، المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، إن الإدارة المقبلة في الولايات المتحدة لديها مسؤولية ملحة لفعل كل ما تستطيع القيام به لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وأوضح بلينكن خلال جلسة استماع اليوم الثلاثاء، في الكونجرس الأمريكي لتثبيت تعيينه في المنصب، حسبما أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن إدارة بايدن لديها "مسؤولية ملحة لفعل كل ما تستطيع القيام به لمنع إيران من الحصول على سجل أو الحصول على سلاح أو حتى الاقتراب من القدرة على امتلاك المواد الانشطارية للانفجار في غضون مهلة قصيرة".

وأكد أن إدارة بايدن ستراقب الخطوات التي تتخذها إيران، متعهدا بالتشاور مع الكونجرس بشأن الإجراءات المتعلقة بهذه المسألة.

وحسب بلينكن، يعتقد بايدن أن إيران إذا عادت إلى الامتثال ببنود الاتفاق النووي فإن واشنطن ستفعل الشيء نفسه و ستستخدم ذلك كمنصة مع حلفائها وشركائها للبحث عن اتفاقية أطول وأقوى.

وشدد على أن إعادة التفاوض ستتطرق إلى الصواريخ الإيرانية وأنشطة طهران المزعزعة للاستقرار.