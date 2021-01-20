5 أشخاص وراء سرقة 31 ألف لتر سولار من خط بترول بطريق المنيا بالصحراوي

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة، 5 أشخاص بمنشأة ناصر؛ لاتهامهم بسرقة 31 ألف لتر سولار من داخل إحدى خطوط البترول الكائنة بطريق المنيا بالصحراوي الغربي، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.



وكان اللواء أشرف الجندي، قد تلقى اخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الأميرية لتفقد الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط عامل بجراج بالزاوية الحمراء.



وأقر بانتظاره سيارة محملة بمواد بترولية؛ لإيداعها بالجراج محل عمله بناءً على تكليف من مالك الجراج.



وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط سائق وتباع حال استقلالهما سيارة "نقل" مزودة بفنطاس يحوى مواد بترولية 31 ألف لتر سولار مجهول المصدر.



واعترفا بأن المواد البترولية من متحصلات واقعة سرقة، إذ قاما بالاستيلاء عليها من إحدى خطوط البترول الكائنة بطريق المنيا بالصحراوي الغربي بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بالمرج "هارب" لصالح لشريك بإحدى شركات المواد البترولية، وأنهما كانا في طريقهما لإخفاء السيارة المشار إليها بالجراج.



وتم بإرشادهما ضبط الأخير، وبمواجهته أقر باعتزامه إخفاء السيارة بحمولتها داخل الجراج لحين التصرف في المواد البترولية بالبيع بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.



وأضاف أن مالك الجراج على علم بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، فألقي القبض على مالك الجراج.