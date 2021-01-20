مسؤول إثيوبي: الصراع في تيجراي أدى إلى نقص في المياه وتوقف سد عن العمل

أشارت وكالة أنباء حكومية في إثيوبيا، الأربعاء، إلى نقص إمدادات المياه النقية في إقليم تيجراي بعد الصراع الذي أسفر عن تدمير البنية الأساسية ونهبها وسرقة معدات وتوقف سد عن العمل.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية نقلاً عن جيدينا مدهين، نائب مدير مكتب إدارة موارد المياه في تيجراي: "أصبح من الصعب إمداد المواطنين بالمياه النقية".

وأطاحت القوات الاتحادية الإثيوبية بالجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، الحزب الحاكم المحلي السابق، من ميكيلي عاصمة الإقليم في حرب اندلعت في نوفمبر الماضي وأسفرت عن مقتل الآلاف وفرار عشرات الآلاف من ديارهم.

وقال جيدينا إن ممتلكات مكتب الموارد المائية نُهبت "بلا رحمة" بينما أصبحت المكاتب خالية من المعدات وسُرقت الأموال من الخزائن وفُقدت المركبات ومعدات الحفر والمولدات. ولم يوضح من فعل ذلك.

وأضاف المسؤول الإثيوبي: "توقف مشروع سد جريب جيبا للمياه النقية عن العمل، إذ ترك العمال موقع المشروع بعد الاضطرابات في الإقليم".