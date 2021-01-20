وكيل النواب: وزيرا قطاع الأعمال العام والشباب والرياضة يحضران جسلة المجلس غدا

قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إن مجلس النواب الحالي سيحرص على إقامة دوره الرقابي والتشريعي كما ينبغي، موضحًا أن البرلمان السابق كان له ظروف معينة التي أعاقت من أداء دوره الرقابي بصورة كبيرة.

وأشاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، بالاستجابة السريعة من الحكومة لاستدعاء مجلس النواب لها، متوجهًا بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على بيانه الذي ألقاه على المجلس.

وأضاف أن النواب استخدموا أدواتهم الرقابية من خلال توجيه كلمات صعبة أحيانًا، للوزراء الذين تم استدعائهم في المجلس، مشيرًا إلى أن الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، سيحضران أمام مجلس النواب غدًا.

وذكر أن كثيرًا من النواب تقدموا لطلب الكلمة في حضور وزير قطاع الأعمال العام، مضيفًا أن عدد طلبات الكلمة من جانب النواب تخطى الـ 120، إلا أنه لضيق الوقت لم يسمح سوى لعدد قليل لإلقاء الكلمة.

وتوقع أن يتخطى عدد الطلبات المقدمة من النواب لطلب الكلمة في حضور وزير قطاع الأعمال العام المائة طلب، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس له الحق في تحديد أولوية منح الكلمة للمتخصصين في الأمر المطروح للمناقشة.

وأشار إلى انعقاد هيئة مكتب مجلس النواب اليوم عقب انتهاء الجلسة، للاستماع إلى أقوال النائب محمد عبدالعليم، ذاكرًا أن الهيئة اتخذت قرارًا بإحالته للجنة القيم، وتعليق حضوره في جلسات اللجان والجلسة العامة لحين صدور قرار من لجنة القيم.

وأكد أن المستشار حنفي جبالي كان حريصًا على تقديم اعتذار لجميع فناني مصر، باعتبارهم القوة الناعمة لها، لافتًا إلى أنه تم قراءة خطاب الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، خلال الجلسة.

