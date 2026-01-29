الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على إيران على خلفية قمع الاحتجاجات

يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مناقشة فرض عقوبات جديدة على إيران اليوم الخميس، وذلك على خلفية القمع العنيف للاحتجاجات المناهضة للحكومة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يفرض الوزراء حظر سفر وتجميد أصول على مسؤولين إيرانيين يعتقد أنهم مسؤولون عن مقتل ما يتراوح بين 3000 و10 آلاف متظاهر منذ أواخر ديسمبر، وفقا لتقارير.

وأعاد استخدام العنف من قبل قوات الدولة مقترح تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية إلى جدول الأعمال مجددا.

وتعد هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير، نظرا لأن الحرس الثوري يخضع بالفعل لعقوبات من الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، كما أن مثل هذا التصنيف يتطلب إجماعا بين أعضاء الكتلة الـ27.

وبعد فترة طويلة من الممانعة، أعلنت باريس مساء الأربعاء أنها ستدعم الخطوة التي تطالب بها برلين وعواصم أخرى، مما قد يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق بشأن تصنيف الحرس الثوري.

وفي الشأن الأوكراني، من المتوقع أن يتلقى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إحاطة من نظيرهم الأوكراني أندري سيبيها حول آخر التطورات، قبل مناقشة إمكانية فرض عقوبات إضافية على روسيا، وبحث الهجمات الروسية على بنية الطاقة التحتية في أوكرانيا، والضمانات الأمنية لكييف.

وتشمل الموضوعات الأخرى التي سيتناولها الوزراء تنفيذ خطة السلام في غزة، والقتال الأخير في شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى الوضع الإنساني في جمهورية الكونغو الديمقراطية.