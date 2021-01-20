 قومى المرأه بالإسماعيلية يطلق مبادرة «طهر عقم» - بوابة الشروق
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قومى المرأه بالإسماعيلية يطلق مبادرة «طهر عقم»

أميرة محمدين
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 10:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 10:15 م

أطلق المجلس القومى للمرأه فرع الإسماعيلية برئاسة الدكتورة عفاف الكومي، مبادرة "طهر عقم" والتي تهدف إلى تطهير وتعقيم القرى بأنحاء المحافظة فى ظل انتشار فيروس كورونا.

بدأت المبادرة بمركز أبو صوير بالتعاون مع مؤسسة عثمان أحمد عثمان الخيرية وبرعاية اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وتشمل توزيع المواد المطهرة والمعقمة والكمامات علي الأهالى ورش المناطق المستهدفة.

وأكدت عفاف الكومي أن المبادره تنفذ إنطلاقا من أهمية المشاركه المجتمعية ومساندة الدولة فى ظل جائحه كورونا وضرورة تعاون مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتطهير وتعقيم المناطق الأكثر تضررا والتى تتزايد فيها حالات الإصابة بالفيروس.

انطلقت المبادرة بمشاركة عدد من عضوات المجلس المتطوعات منهن لبنى زكي وعبير فايز وشادية رزق.


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