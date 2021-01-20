محافظ الوادى الجديد: اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينتي الخارجة والفرافرة

أعلن محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي الخارجة والفرافرة.

وقال الزملوط، إن اعتماد المخطط يعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة فى إطار الرؤية المستقبلية لمدن المحافظة، كما يساهم في تنظيم أعمال البناء ووضع الاشتراطات البنائية التي تساهم في استخراج تراخيص البناء، والحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائي.

وأوضح أن اعتماد التخطيط جاء نتيجة جهود وتعاون بين عدة جهات ووزارات، بهدف الإسراع باعتماد المخطط، مشيرا إلى أنه يجري حالياً تجهيز خريطة المخطط الاستراتيجي العام لمدينة موط بمركز الداخلة تمهيداََ لاعتمادها.