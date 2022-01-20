5 طرق للتخلص من إرهاق الشتاء

يجد بعض الأشخاص صعوبة في النهوض من السرير في الشتاء، وتتملكهم رغبة مستمرة في النوم، خاصة عندما تنخفض درجة الحرارة، ما يؤدي إلى تأجيل الكثير من المهام اليومية.

ونشر موقع "إن إتش أس" مجموعة من النصائح التي يمكن أن تساعد في توفير الطاقة خلال فصل الشتاء.

* ضوء الشمس

قلة التعرض لضوء الشمس تعني أن العقل ينتج المزيد من هرمون يسمى الميلاتونين، ما يتسبب في الشعور بالنعاس، لذلك يجب الحرص على فتح الستائر العاتمة بمجرد النهوض للسماح بدخول المزيد من ضوء الشمس إلى المنزل، والحرص أيضا على الذهاب إلى الخارج في ضوء النهار الطبيعي قدر الإمكان.

* النوم

من المؤكد أن الحصول على قسط كافٍ من النوم دون إزعاج أمر حيوي لمحاربة إرهاق الشتاء، ولكن لا نحتاج في الواقع إلى مزيد من النوم في الشتاء أكثر ما نحتاجه في الصيف، لذلك يجب الحصول على حوالي 8 ساعات من النوم ليلًا، والحرص على الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم.

* التمارين الرياضية

قد يكون التمرين هو آخر شيء تريد القيام به عندما تشعر بالتعب في أمسيات الشتاء المظلمة، ولكن قد تتفاجأ بمدى نشاطك بعد الانخراط في نوع من النشاط البدني كل يوم، حيث يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة في وقت متأخر من بعد الظهر على تقليل التعب في وقت مبكر من المساء وتحسين النوم أيضًا.

* الاسترخاء

هل تشعر بالضغط لإنجاز كل شيء خلال ساعات النهار الأقصر؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد يساهم في الشعور بالتعب، وقد ثبت أيضا أن التوتر يساهم في الشعور بالتعب، لذلك يجب الحرص على الاسترخاء، حيث أثبتت الدراسات أن التأمل أو اليوجا أو تمارين التنفس أو تقنيات اليقظة يساعد على الهدوء والشعور بمزيد من الاسترخاء.

* النظام الغذائي

يمكن أن تؤثر زيادة الوزن أو نقص الوزن على مستويات الطاقة، وتتسبب أيضا في الشعور بالنعاس، لذلك من المهم التأكد من تناول نظام غذائي صحي ومتوازن.