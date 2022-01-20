يرى المعلق التونسي عصام الشوالي، أن حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري الحالي وقائد منتخب مصر السابق، قادر علي قيادة الفراعنة، في مرحلة ما بعد كارلوس كيروش.

وقال الشوالي في تصريحاته عبر قناة "إم بي سي مصر": "المدربين الوطنيين نجحوا مع مصر، أكبر إنجازات الكرة المصرية بالمدربين المصريين وبالفكر المصري".

وأضاف: "أعتقد أنه بعد مرحلة كيروش مع مصر لابد أن يكون هناك مدرب وطني، ويأتي حسام حسن بخبراته وكاريزمته، ويستحق أن يحصل على فرصة مع المنتخب المصري".

وتابع: "أبارك لمنتخب مصر على التأهل، هدف المنتخب المصري أكبر من دور الـ16، نتمنى التوفيق لكيروش مع الفراعنة في أمم إفريقيا".

وواصل: "المستوى الفني لكأس أمم إفريقيا لم يرتق بعد، ومنتظر أن يرتفع المستوى من دور الـ16، كما لا أرى مستوى كبير من نجوم الكرة الإفريقية من محمد صلاح نجم منتخب مصر، وساديو ماني مع السنغال، ورياض محرز مع الجزائر".

وأردف: "المنتخب المصري يعشق البطولات المجمعة ومتمرس فيها، ومستواه فيها يكون تصاعديًا، ولديه جنيات الأمم الإفريقية، ومصر قادرة أن تصل للمربع الذهبي".

وأكمل: "المنتخب المصري بعيد عن الضغوطات وهذا أمر جيد، الكل مركز على منتخبات نيجيريا والجزائر والكاميرون".

من جانب آخر، تحدث المعلق التونسي، عن فريق الأهلي مع موسيماني، موضحًا: "موسيماني مدرب كبير ومن أفضل المدربين في القارة السمراء، واتى لتدريب النادي الأكبر في إفريقيا بألقابه".

واستمر: "موسيماني يسير على خطوات مانويل جوزيه بالبطولات والأرقام".

واختتم: "لو هدف محمد مجدي أفشة كان أحرزه شيكابالا (كانت القاضية راحتله)، حظ الأهلي أن الكرة أتت في وقت قاتل".