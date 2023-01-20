تطرح دار الشروق للنشر، رواية "رسائل الجنة" للكاتب أحمد سمير، في جناح دار الشروق رقم B37 - قاعة 2 - بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

من أجواء الرواية نقرأ: قصة حب رقيقة بين شاب وفتاة، وهناك سبب وجيه لتمتد إلى 375 صفحة.

شخصيات روائية حية تتعامل وكأن حياتها كلها مجرد سيناريو عليها أن تؤدي دورها فيه، أو مسرحية سترضي خلالها الجمهور، الكل يؤدي دوره في الرواية بداية من هذا الفتى الحزين الذي يرتدي زي المهرجين على غلاف الرواية وحتى فتاتنا وهي سعيدة في آخر سطر.

ُرُسمت الشخصيات بعناية، لكنك ستتساءل دوما من رسمها؟ ومن يروى لنا تلك القصة؟ تتعدد الأصوات، لكن صوتك أنت هو من سيحدد معنى كل شيء، فأنت تقرأ ما يبدو وكأنه خيال، ولكنك تعلم الحقيقة الموجودة في سطر.. هذه حكايتك أنت.

أحمد سمير؛ صحفي وروائي مصري، من مواليد 1981، تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 2003، وبدأ العمل الصحفي عام 2005 في جريدة الدستور، ثم عمل كاتبًا صحفيًا في «بوابة المصري اليوم»، ثم في «بوابة الشروق».

فاز بجائزة نقابة الصحفيين لأفضل مقال سياسي مرتين متتاليتين عامي 2014 و2015، وجائزة مصطفى الحسيني لأفضل مقال صحفي عام 2014.

صدر له كتابي «مانشيتات يوم القيامة»، و«أحمد 1981»، ورواية «قريبًا من البهجة» التي فازت بجائزة ساويرس الثقافية عام 2019.



العنوان: مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة