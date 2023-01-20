القرصنة الإلكترونية: لماذا تراجعت أرباح العصابات الإلكترونية؟

ومع ذلك، تقول الشركة إن الاتجاه واضح: المدفوعات انخفضت بشكل كبير.

ويقول بيل سيغل، من شركة "كوفوير" المتخصصة في التفاوض مع المخترقين، إن عملاءه أصبحوا مترددين بشكل متزايد في الاستسلام للقراصنة، الذين يمكنهم المطالبة بملايين الدولارات.

وفي العام 2022، دفع 41٪ من عملائه فدية مقارنة بـ70٪ في العام 2020، كما يقول.

ولم تجعل أي حكومة دفع فدية للقراصنة أمرا غير قانوني، لكن خبراء الإنترنت يعتقدون أن العقوبات الأمريكية ضد مجموعات المقرصنين، أو أولئك الذين لديهم صلات بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، جعلت الدفع لبعض المجموعات محفوفاً بالمخاطر من الناحية القانونية.

وقال سيغل: "نرفض دفع فدية إذا كان هناك تلميح بسيط إلى وجود صلة بكيان خاضع للعقوبات".

وقد تكون هناك عوامل أخرى تلعب دوراً، بما في ذلك زيادة الوعي ببرامج الفدية التي تؤدي إلى تحسين الأمن السيبراني في المؤسسات.

وقال بريت كالو، وهو باحث في شركة "إمسيسوفت" للأمن السيبراني: "يجد المخترقون بالتأكيد صعوبة أكبر في الحصول على أموال مقابل الهجمات" الإلكترونية.

وأضاف أن الشركات أصبحت أفضل في حماية النسخ الاحتياطية من بياناتها، مما قلل من حاجتها إلى الدفع للقراصنة لاستعادتها.

وتابع: "نظرا لأن الهجمات أصبحت شائعة جداً، أصبحت أقل سوءا لسمعة الشركات، مما يجعلها أقل قابلية للدفع للتستر على الحادثة وإبعادها عن الأخبار".

تزايد الهجمات

على الرغم من الانخفاض في الإيرادات، فقد زاد عدد برامج الفدية المستخدمة في الهجمات بشكل كبير في العام 2022.

ووجدت الأبحاث التي أجرتها شركة "فورتينيت" للأمن السيبراني أن أكثر من 10000 نوع فريد من البرامج الضارة كانت نشطة في النصف الأول من العام 2022.