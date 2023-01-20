 محافظ الغربية: لا تهاون في مواجهة الغش التجاري ومحتكري السلع الغذائية - بوابة الشروق
الجمعة 20 يناير 2023 2:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

محافظ الغربية: لا تهاون في مواجهة الغش التجاري ومحتكري السلع الغذائية

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 يناير 2023 - 1:21 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 يناير 2023 - 1:22 ص

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ما شهدته الوحدات المحلية بطنطا، بسيون والسنطة من استمرار الحملات الرقابية على الأسواق ، المنافذ التموينية ،الأسواق والمحال التجارية، وذلك للتأكد من الالتزام بالأسعار وضبطها ،جودة وسلامة السلع الغذائية إلى جانب التأكد من مدى صلاحية السلع للاستخدام وتوافرها .
وأشار رحمي أنه لا تهاون في مواجهة ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات وغلاء الأسعار والكسب غير المشروع والاستيلاء على دعم الدولة ، موجها رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية  بتكثيف الحملات الرقابية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من مديرية التموين ، مباحث التموين ، جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق ، بالإضافة إلى متابعة المخابز البلدية ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك