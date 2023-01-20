محافظ الغربية: لا تهاون في مواجهة الغش التجاري ومحتكري السلع الغذائية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ما شهدته الوحدات المحلية بطنطا، بسيون والسنطة من استمرار الحملات الرقابية على الأسواق ، المنافذ التموينية ،الأسواق والمحال التجارية، وذلك للتأكد من الالتزام بالأسعار وضبطها ،جودة وسلامة السلع الغذائية إلى جانب التأكد من مدى صلاحية السلع للاستخدام وتوافرها .

وأشار رحمي أنه لا تهاون في مواجهة ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات وغلاء الأسعار والكسب غير المشروع والاستيلاء على دعم الدولة ، موجها رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من مديرية التموين ، مباحث التموين ، جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق ، بالإضافة إلى متابعة المخابز البلدية ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية .