 رئيس بيلاروسيا: طورنا حلولا علمية وتقنية ليس للأمن والدفاع فقط ولكن للسلم أيضا - بوابة الشروق
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رئيس بيلاروسيا: طورنا حلولا علمية وتقنية ليس للأمن والدفاع فقط ولكن للسلم أيضا

مينسك - أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 يناير 2023 - 3:03 م | آخر تحديث: الجمعة 20 يناير 2023 - 3:03 م
قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، إن بيلاروسيا طورت حلولًا علمية وتقنية كافية ليس فقط للدفاع والأمن ولكن أيضا للأغراض السلمية.

وأوضح لوكاشينكو أثناء زيارته لمعرض العلوم والتكنولوجيا إنتل بيلاروسيا الفكري، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية: "أننا لدينا ما يكفي من كل شيء ليس فقط للدفاع والأمن ولكن أيضًا للأغراض السلمية".

وقال رئيس بيلاروسيا - خلال تفقده جناح عرض أجهزة الكمبيوتر المحلية التي تم الكشف عنه مطلع الشهر الجاري - إن "معدات الشركة حلت بالفعل محل جهاز من علامة تجارية غربية على مكتبي، أحسنتم وأظهرتم أنه يمكننا فعل كل شيء".

ووفقا لرئيس بيلاروسيا: "فقد أدرك الغرب بالفعل أنه من الضروري التوقف عن العبث واستئناف التعاون مع بيلاروسيا".

وأكد لوكاشينكو أهمية تطوير الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات الدقيقة، مضيفا: "إذا أردنا أن نكون أمة متقدمة ، فهذا ما يجب أن نركز عليه في المستقبل".

كانت قد كشف بيلاروسيا في 3 يناير الجاري، عن أول كمبيوتر محلي محمول يضاهي منتجات أبل وقادر على المنافسة في الأسواق العالمية.

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