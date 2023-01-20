شنت الوحدة المحلية لمركز الباجور بالمنوفية، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط مركز لتعبئة المواد الغذائية بقرية المقاطع يُعيد تعبئة السكر المدعم وتغليفه داخل أكياس سكر حر، بهدف بيعه بالسوق السوداء، والتحفظ على 2 طن وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيال الواقعة.

ونفذت مديرية الطب البيطرى بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، حملة مكثفة على أماكن بيع وتصنيع اللحوم بنطاق مركز قويسنا، أسفرت عن ضبط كميات من أسماك السردين واللحوم المفرومة والمذبوحة خارج المجازر مجهولة المصدر، والتحفظ على 5 أطنان، كما ضبطت لحوم مذبوحة خارج المجازر بحى غرب شبين الكوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة.

وتفقد رئيس الوحدة المحلية بقويسنا فجرًا، المخابز لمراقبة تحسين جودة الخبز بقرى طه شبرا وأم خنان، حيث تم تحرير 10 محاضر مخالفات متنوعة بالاشتراك مع إدارة تموين قويسنا، كما تم تحرير 5 محاضر مخالفة وزن ومواصفات مخابز بقرية اسطنها، ومحضر آخر بقرية تلوانة بالباجور.

وشنت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان، حملة تفتيشية مكبرة على المحلات التجارية وبالتنسيق مع إدارات التموين والصحة وإدارة شئون البيئة وقسم الإشغالات ورخص المحلات، أسفرت عن تحرير محضرين عدم استيفاء اشتراطات بيئية، و4 محاضر إشغال طريق، ومحضرين إنذار للسير في إجراءات الترخيص، ومحضر مزاولة نشاط دون ترخيص، و4 محاضر لعدم وجود شهادات واشتراطات صحية.

وفى مركز منوف.. شن رئيس الوحدة المحلية حملة مكبرة بالتعاون مع التموين والصحة والأمن الصناعي والطب البيطري والإشغالات، أسفرت عن تحرير 6 محاضر صحة و11 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر أمن صناعي، و5 محاضر بيئة، و6 محاضر إشغالات.