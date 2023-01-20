أمير قطر ورئيس الوزراء العراقي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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استعرض الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مع محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيقة، العلاقات الثنائية وأوجه تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.



جاء ذلك في اتصال هاتفي بين أمير قطر ورئيس الوزراء العراقي مساء اليوم الخميس،بحسب وكالة الأنباء القطرية(قنا).

وقد أعرب أمير قطر عن تهنئته لجمهورية العراق بمناسبة نجاحها في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25"، متمنيا سموه للعراق وقيادته وشعبه الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وأختتمت بطولة خليجي 25 بفوز العراق على سلطنة عُمان 3/2 ويتوج بالبطولة للمرة الرابعة .