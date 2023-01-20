الطاقة الذرية تحث على إنشاء منطقة أمنية بشكل عاجل حول محطة الطاقة النووية في زاباروجيه

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إنه من الضروري إنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه على خلفية "الوضع المتدهور" في المنطقة.

وأضاف جروسي، في مقابلة مع قناة "فوكس" الأمريكية: "إن الوضع حول زابوروجيه آخذ في التدهور مع تطور الصراع .. الوضع على الجبهة الشرقية يزداد سخونة. لذلك، أعتقد أنه الآن أكثر من أي وقت مضى، من المهم والعاجل اتخاذ بعض الإجراءات الوسيطة لحماية المحطة النووية".

وتقع محطة زاباروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من بلدة إنرجودار. وتعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، وتحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 جيجاوات لكل منها، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

والمحطة منذ مارس الماضي تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة ضرورية لحماية وتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.

ويواصل الجيش الأوكراني قصف إنيرجودار وإقليم محطة زابوروجيه للطاقة النووية المجاورة للمدينة بشكل متكرر ويومي.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن نظام كييف يسعى لخلق ويسعى لاستفزاز عن قصد لخلق تهديد بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في قصف المحطة عن قصد.