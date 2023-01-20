الولايات المتحدة والبرازيل تؤكدان أهمية تعزيز حماية البيئة والتجارة والسلام العالمي

بحثت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان والأمينة العامة لوزارة العلاقات الخارجية البرازيلية، ماريا لورا دا روشا، في مكالمة هاتفية، اليوم /الخميس/، أهمية العمل معًا لتعزيز حماية البيئة والتجارة والاستثمار والإنصاف والعدالة العرقية والديمقراطية الإقليمية والسلام والأمن العالميين.

كما أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي دعم الإدارة الأمريكية الثابت للديمقراطية البرازيلية، وأدانت الهجمات العنيفة ضد المؤسسات الديمقراطية البرازيلية والتداول السلمي للسلطة- بحسب بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني.