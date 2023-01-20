زيلينسكي يدعو ألمانيا إلى تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد2

يتنامى الضغط على ألمانيا كي ترسل دباباتها من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، فيما انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وآخرون تردد ألمانيا في إرسال أسلحة أقوى إلى كييف.

ونقلت شبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية عن زيلينسكى قوله في مقابلة تم بثها مساء اليوم الخميس: "إنكم أشخاص راشدون. أنتم محل ترحيب في التحدث بهذه الطريقة لستة أشهر أخرى، لكن هناك أشخاص يموتون في بلادنا كل يوم".

وقال عن دبابات ليوبارد القتالية التي تدرس ألمانيا إرسالها "بلغة صريحة: هل يمكنكم إرسال دبابات ليوبارد أم لا؟ فسلموها إذن".

وأضاف: "ليس الأمر كما لو كنا نهاجم، إذا كان أي أحد قلقا بشأن ذلك. لن تخترق هذه الدبابات روسيا. إننا ندافع عن أنفسنا".

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعليقا على المساعدات العسكرية التي قدمتها ألمانيا لبلاده بالفعل:"نحن ممتنون. أريد أن يسمع الجميع ذلك: نحن ممتنون لألمانيا".

وقاوم المستشار الألماني أولاف شولتس، قائلا إنه يحتاج إلى أن يتخذ الخطة في نفس الوقت مع حلفاء شمال الأطلسي (ناتو)، ولا سيما الولايات المتحدة.

وستواجه الحكومة الألمانية ووزير الدفاع الجديد بوريس بيستوريوس اختبارا كبيرا غدا الجمعة عندما يلتقي الحلفاء في القاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين غربي ألمانيا لمناقشة مسألة إرسال المزيد من الأسلحة لأوكرانيا.

وفي تصريحات لمحطة "آر تي إل"، قال بيستوريوس اليوم الخميس:" يجب علينا أن ننتظر لنعرف ما إذا كان هذا الأمر سيسير. نحن نجري محادثات ولاسيما مع شريكتنا عبر الأطلسي وهي الولايات المتحدة".

وذكر زيلينسكي على هامش منتدى دافوس: "ولكن في الوقت نفسه، هناك أوقات يجب فيها ألا نتردد ونقول: /سأقوم بإعطاء الدبابات إذا شارك شخص آخر بدباباته/... لا أعتقد أن هذه هي الإستراتيجية الصحيحة التي يجب اتباعها".

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ووزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في بيان مشترك "نؤكد أننا سنستخدم هذه الأسلحة بشكل مسؤول وحصري لأغراض حماية وحدة أراضي أوكرانيا داخل الحدود المعترف بها دوليا."

وقال البيان "مع ذلك، تحتفظ روسيا بميزة كمية كبيرة في القوات والأسلحة والمعدات العسكرية. ولذلك فإننا نناشد كافة الشركاء الذين قدموا بالفعل مساعدات عسكرية، إلى زيادة إسهاماتهم العملية في تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها."

فيما دعا رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، كريستوف هيوزجن، ألمانيا إلى القيام بدور رائد فيما يتعلق بتسليم الدبابات القتالية.

وقال الدبلوماسي البارز السابق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل يوم من انعقاد الاجتماع الرئيسي: "إذا كنت تريد القيادة، فهذا لا يعني دائما القيام بالحد الأدنى في النهاية".

وذكرت بولندا أنها يمكن أن ترسل بعضا من دباباتها من طراز ليوبارد دون موافقة برلين.

وقالت سابرينا سينج المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية/بنتاجون/ للصحفيين اليوم الخميس في واشنطن عن دبابات أبرامز: "ليس من المنطقي ببساطة أن نرسل مثل هذه الدبابات إلى الأوكرانيين في هذا الوقت".

وأوضحت أن دبابات أبرامز القتالية الرئيسية تتطلب استخدام وقود يختلف عن المستخدم في دبابات ليوبارد 2 و تشالنجر 2 كما أن الحفاظ عليها أكثر تكلفة.

وأضافت سينج أن ألمانيا تتخذ "قرارا سياديا" بشأن الأسلحة التي ستزود أوكرانيا بها.