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يستعد الزمالك اليوم السبت لمواجهة الوحدة الإماراتي وديًا في تمام الساعة 6.45، على استاد آل نهيان بالإمارات ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبو ظبي ظهر الخميس الماضي لبدء معسكر إعداد في الإمارات يتخلله المشاركة في دورتين وديتين، ويتولى أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة رئاسة بعثة الفريق في الإمارات.

وحال تخطي الزمالك منافسه فريق الوحدة، سيواجه الفائز من المواجهة الأخرى بين الاتفاق السعودي وأم صلال القطري، يوم 24 من نفس الشهر.

وعقب تلك الدورة الودية، يتوجه الزمالك إلى دبى لخوض دورة التحدي والتي يستهلها بمواجهة نادى الرجاء المغربي يوم 26 يناير.

وحال فوز الزمالك يلتقي مع المتأهل من مباراة الأهلي السعودي ووهان ثري الصيني يوم الـ 28 من الشهر الجاري.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولتين كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.